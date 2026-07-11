В'ячєслав Черданцев та Яраслав Кирілов катували українських військовополонених

За сприяння Головного управління розвідки Міноборони України правоохоронці встановили ще двох російських воєнних злочинців, причетних до катувань українських військовополонених. Їм повідомили про підозру. Про це повідомили у ГУР МО України в суботу, 11 липня.

Йдеться про лікаря колонії №7 В'ячєслава Черданцева на прізвисько «Коновал» та ув'язненого цієї ж колонії, громадянина РФ Яраслава Кирілова. За даними слідства, починаючи з жовтня 2022 року фігуранти систематично катували українських військовополонених, вчиняли щодо них сексуальне насильство та жорстоко принижували людську гідність.

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У межах розслідування правоохоронці задокументували, зокрема, випадок зґвалтування військовополоненого стороннім предметом, а також інші епізоди жорстокого поводження.

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У ГУР наголосили, що задокументовані факти катувань, нелюдського поводження, зґвалтувань та інших форм сексуального насильства є грубими порушеннями Женевських конвенцій і відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду кваліфікуються як воєнні злочини.

Нагадаємо, наприкінці травня Служба безпеки України спільно з аналітиками Головного управління розвідки зібрали докази причетності сербського найманця Давора Савичича до воєнних злочинів під час повномасштабної війни Росії проти України.