Нідерланди погодились прийняти у себе спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Про це у вечірньому зверненні 3 липня повідомив президент Володимир Зеленський.

«Це рішення дасть змогу притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки», – пояснив президент після розмови з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Окремо сторони обговорили посилення ППО для захисту життів українців від російських ударів, додав Зеленський.

Нагадаємо, 9 травня 2025 року у Львові тодішній прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас та 19 міністрів закордонних справ ухвалили «Львівську заяву», якою започаткували створення міжнародного спецтрибуналу для високопосадовців Росії за злочин агресії проти України.

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25 червня того ж року Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення спецтрибуналу для розслідування воєнних злочинів Росії проти України.

У липні Верховна Рада ратифікувала угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

У листопаді стало відомо, що ініціатива зі створення міжнародного трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України опинилася під загрозою через зменшення підтримки з боку США.