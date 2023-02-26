ЗСУ навесні будуть готові перейти до контрнаступу, а однією зі стратегічних цілей буде спроба «вбити клин у російський фронт на півдні». Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, якого цитує DW.

За словами Скібіцького, навесні Україна буде готова до контрнаступу. При цьому він зазначив, що конкретний час наступу залежить від низки чинників, включно з постачанням західної зброї.

Заступник голови ГУР заявив, що однією зі стратегічних цілей контрнаступу буде спроба «вбити клин у російський фронт на півдні – між Кримом і материковою частиною Росії».

Скібіцький не виключає, що Україна завдаватиме ударів по збройових складах на території РФ, зокрема у Бєлгородській області.

«Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова», – сказав він.

Мета контрнаступу – звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом.

«Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року», – наголосив Скібіцький.

Раніше міністр оборони України Олексій Резнікова заявив, що Україні знадобиться декілька місяців, щоб повноцінно підготуватися до деокупації тимчасово окупованих територій. Натомість, за даними Politico, Білий дім радить Україні не зволікати з контрнаступом.