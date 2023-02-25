Під контролем російських окупантів перебувають 1877 українських населених пунктів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в суботу, 25 лютого.

Під час звернення до учасників заходу, присвяченого солідарності Німеччини з Україною, Зеленський сказав, що росіяни намагаються збільшити число окупованих міст і сіл та додати ще мільйони зламаних доль.

«Ми воюємо на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це елементарна безпека. Це свобода та життя за законом. Це людська гідність і право кожної людини й кожної спільноти на повагу до себе. Це щастя жити в родині та можливість мріяти про безпечне й вільне майбутнє для своїх дітей», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, за словами Кирила Буданова, Україну з середини й до кінця весни очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

Також, на думку Буданова, після звільнення деокупованих територій, необхідно буде створити демілітаризовану зону.

Він пояснив, що це вигядатиме, як «демілітаризована зона, без жодних озброєнь, з нормальним контролем, для того, щоб ми завжди мали час на реагування». Проте Кирило Буданов визнав, що деокупація всіх територій може не означати автоматичне завершення війни.