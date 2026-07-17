Цього літа росіяни активізували атаки на українські АЗС

Російські військові отримали наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та автотранспорту у прифронтових районах і прикордонні. Громадян просять бути пильними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони в п’ятницю, 17 липня.

За даними відомства, російське командування наказало підлеглим активізувати удари по автозаправних станціях, вантажівках, автобусах і легкових автомобілях на цих територіях.

Виконання цих воєнних злочинів доручили «Центру перспективних безпілотних систем “Рубікон”» та зовнішнім пілотам лінійних підрозділів російської армії.

«Для пошуку та ураження цілей планують використовувати керовані в режимі реального часу дрони типу “Молнія-1”, “Молнія-2”, “Герань-сікер”, “Гербера-сікер”, “Ланцет”, V2U та інші аналогічні безпілотні системи», – ідеться в повідомленні.

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За данини воєнної розвідки, через низький рівень підготовки ворожих екіпажів трапляються інциденти, коли росіяни помилково б’ють по своїх. Так, оператори 1427-го мотострілецького полку ЗС РФ через втрату орієнтування навели дрон «Молнію-2» на цивільний автомобіль УАЗ «Буханка» в районі селища Глушкове Курської області РФ. Дрон не влучив у ціль, а здетонував приблизно за 10 м від автомобіля.

«Водночас подібні атаки проти власного цивільного населення у прикордонних регіонах держави-агресора нерідко режисують російські спецслужби з метою використання пропагандою Кремля у кампанії з демонізації та дискредитації України», – повідомили в ГУР.

Інший випадок трапився на Запорізькому напрямку, коли ворожі оператори скоїли дроновий «френдлі фаєр» – помилково уразили пікап з російськими окупантами.

Зазначимо, влітку росіяни активізували атаки на українські АЗС, зокрема у прифронтових регіонах. Так, у червні росіяни знищили всі АЗС у місті Тростянець на Сумщині, а 1 липня завдали ударів по пʼятьох автозаправках на Дніпропетровщині. Уже 6 липня росіяни атакували АЗС у Запоріжжі ударним безпілотником. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще девʼятеро отримали поранення.