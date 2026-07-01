Росіяни вдарили по п'яти АЗС на Дніпропетровщині, є загибла та поранені
Одна жінка загинула, ще троє дістали поранення
У ніч на середу, 1 липня, російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів пошкоджено п'ять автозаправних станцій. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
«Одна жінка загинула, троє дістали поранень. Ворог упродовж ночі атакував 5 АЗС області», – йдеться у повідомленні.
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Серед постраждалих одна жінка перебуває в лікарні, ще дві після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
На всіх місцях влучань пошкоджено обладнання та виникли пожежі.
Також Ганжа розповів, що вночі сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровщиною 11 ударних безпілотників.
Нагадаємо, вранці вівторка, 30 червня, росіяни атакували ударним дроном житлову забудову в історичному районі Запоріжжя. Удар припав на будинки, збудовані на початку XX століття, в історичній частині Олександрівського району.