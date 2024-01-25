У Головному управлінні розвідки розповіли деталі обміну полоненими із Росією, який мав відбутися 24 січня, але зірвався, а також повідомили, що літак Іл-76, який нібито перевозив українських полонених, до цього постачав ракети для ударів по Харкову. Про це 25 січня повідомив представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

«Питання доставки полонених на обмін – відповідальність країни, яка їх утримує. Україна зі свого боку вжила всіх заходів для того, щоб вчорашній обмін відбувся. Цивільний транспорт з російськими полоненими знаходився на місці, це Сумський напрямок. Все було готове для обміну. Відповідні служби попереджені, забезпечений режим тиші на напрямку. Прикордонники, Сили безпеки і оборони – всі відпрацювали належним чином», – зазначив Юсов.

За його словами, минулого разу, 3 січня, коли Україна повернула 230 своїх захисників, Росія також використовувала авіасполучення для переміщення наших полонених. Але тоді було заздалегідь попереджено Україну, і було прохання забезпечити режим тиші, тому що сідає борт з військовополоненими українцями. Україна дотрималась цього, і обмін був успішно реалізований. За словами представника Головного управління розвідки, Росія офіційно не публікує списки військовополонених, яких повинні були обміняти, натомість вдається до вкидів через пропагандистів.

«Стосовно вчорашніх заходів ... Такої інформації від агресора ні в усному, ні в письмовому вигляді не надходило … За зізнанням самих росіян, вони використовують для транспортування українських полонених військову авіацію. Іл-76М – військовий літак, зі спареною зенітною гарматою на хвостовій частині», – розповів представник Головного управління розвідки.

Юсов повідомив, що конкретно цей борт був помічений на аеродромі «Енгельс-2» в Саратівській області РФ, де він забезпечував боєкомплектом стратегічну авіацію противника. Крім того, за його словами, це той самий літак, який постачав ракети для ударів по Харкову.

Як писав ZAXID.NET, в Бєлгородській області Росії розбився військовий транспортний літак Іл-76. За попередніми даними, він перевозив ракети для ЗРК С-300. Натомість міноборони Росії заявило, що у літаку нібито летіли 65 українських військовополонених, яких готували до обміну. Цю інформацію активно поширюють кремлівські пропагандисти.

У Головному управлінні розвідки України поінформували, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту російського літака. Водночас в українській розвідці вважають, що росіяни могли навмисно створити загрозу для життя та безпеки українських військовополонених.