Журналісти, які повідомили про порушення у роті Advanced Company, отримують погрози від командира

Командування Міжнародного легіону Головного управління розвідки наказало розпочати службове розслідування щодо погроз журналістам з боку командира штурмової роти Advanced Company Леандерсона Пауліно. Зокрема, він звинуватив журналістів у роботі на Росію після публікації розслідування щодо загибелі добровольця з Бразилії, тіло якого виявили з численними побоями. Про це повідомило видання Kyiv Independent з посиланням на відповідь ГУР.

За словами журналістів, після публікації матеріалу про загибель бразильця у частині в Києві, командир роти Леандерсон Пауліно, де планував служити Бруно Габріель Леал да Сілва, звинуватив репортера Kyiv Independent Джареда Гойєтта та бразильського кореспондента SBT Серхіо Утша в «отриманні російських грошей». Крім того, Леандерсон Пауліно на своїй інстаграм-сторінці писав, що їх «ідентифікують» та «знайдуть», а також неодноразово публікував фотографію Джареда Гойєтта, а одного разу виставив світлину з підписом: «Тримайся, хлопче, це тільки починається».

Командир штурмової роти Advanced Company Леандерсон Пауліно

Kyiv Independent звернулось за коментарем до ГУР, там журналістам відповіли, що командування Міжнародного легіону наказало провести внутрішнє розслідування щодо погроз медійникам. У розвідці наголосили, що поважають свободу слова.

«Легіон підтримує відкриту, конструктивну взаємодію з журналістами та не терпить випадків тиску на представників ЗМІ, перешкоджання журналістській діяльності або погроз, які не можуть бути виправдані ні військовим статусом, ні умовами воєнного часу. Усі військовослужбовці зобов’язані дотримуватися законодавства України, норм військової етики та правил публічного спілкування. Будь-які прояви погроз, тиску чи протиправної поведінки щодо представників ЗМІ є неприйнятними та не відповідають принципам служби», – цитує Kyiv Independent відповідь ГУР.

Нагадаємо, 18 лютого 2026 року Kyiv Independent повідомило, що у військовій частині в Києві виявили тіло 28-річного добровольця з Бразилії Бруно Габріеля Леал да Сілви. За даними журналістів, наприкінці грудня чоловік повернувся до частини у нетверезому стані, за що його змусили битися в боксерських рукавичках з іншим солдатом. Після чого його відвели в окреме приміщення, де били протягом 40 хвилин. Вранці добровольця знайшли мертвим.

Колишні та чинні бійці роти Advanced Company розповіли Kyiv Independent, що військові підрозділу систематично піддаються тортурам. Крім того, їм майже не дозволяють виходити за межі бази, а паспорти нібито забирають командири.