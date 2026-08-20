Аеродром Приморсько-Ахтарська

У ніч на 20 серпня оператори Головного управління розвідки Міністерства оборони завдали далекобійних ударів по важливих військових об’єктах Росії. Про це повідомила преслужба воєнної розвідки.



У межах операції бійці Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР уразили місця зберігання й запуску російських дронів на двох аеродромах – в окупованому Донецьку та російському Приморсько-Ахтарську.

«Звідси держава-агресор постійно здійснювала терористичні запуски ударних дронів по цивільних об’єктах в Україні. Унаслідок ураження аеродромів пошкоджено наземні елементи комплексів та пускові установки БпЛА, у місцях влучань спалахнули пожежі», – ідеться в повідомленні.



Крім того, у Приморсько-Ахтарську оператори Департаменту активних дій вистежили та уразили в районі летовища дві ворожі високовартісні РЛС – 55Ж6У «Нєбо-У» та 55Ж6УМ «Ніобій».



Також уночі Сили оборони та представники ГУР уразили морський термінал «Таманьнєфтєґаз» у Краснодарському краї. Там пошкоджено резервуарний парк та елементи магістральних трубопроводів. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території об’єкта.

Нагадаємо, 18 серпня російська влада заявила про атаку понад 600 дронів на Москву та Московську область. Під атаку потрапив логістичний склад російського маркетплейса Wildberries. Також внаслідок роботи російської ППО пошкоджені будинки.