23-річна блогерка Катерина Якимів (Tigra) не вперше потрапляє у скандал

Правоохоронці затримали відому харківську блогерку Катерину Якимів на псевдо Tigra. 23-річну дівчину підозрюють в інсценуванні викрадення та вимаганні викупу у громадянина Росії – директора мальтійської компанії Kaverto Media ltd Василя Орешкіна 5 біткойнів (понад 4,740 млн грн), пише у вівторок, 6 липня, Police Control Ukraine з посиланням на ухвалу суду від 3 липня та джерело у правоохоронних органах.

Російський бізнесмен мав близькі стосунки з блогеркою Катериною Якимів. Наприкінці червня 2021 року вона разом зі своїм знайомим – уродженцем Горлівки Донецької області, який є обвинуваченим за статтею «Умисне тяжке тілесне ушкодження» ККУ та перебував раніше у розшуку, організували інсценування викрадення блогерки та вимагали у директора мальтійської компанії Kaverto Media ltd Василя Орешкіна, котрий мав близькі стосунки з блогеркою, 5 біткойнів.

26 червня 2021 року невстановлені особи, за попередньою змовою із блогеркою, прибули за місцем її проживання, де інсценували викрадення. Дівчину посадили до автівки та відвезли до невстановленого місця, де вона зустрілася зі своїм спільником з Горлівки і пересіла до Toyota Land Cruiser. Після цього вони разом поїхали в напрямку Києва.

З 28 червня до 1 липня вони надсилали на мобільний телефон бізнесмена текстові повідомлення від імені інсценованих викрадачів із вимогами негайно перерахувати обумовлені суми коштів. Російський бізнесмен звернувся до правоохоронців із заявою про вчинення злочину. Поліцейські розпочали пошуки дівчини, але виявилось, що її банківська картка була активна на Київщині, а згодом, що ніякого викрадення не було. Шахраїв знайшли та затримали.

Катерині Якимів та її знайомому спільнику оголосили підозру в замаху на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. За місцем проживання учасників злочину провели обшуки. У блогерки вилучили її нову Bentley Bentayga 2021 року випуску.

3 липня Дзержинський райсуд Харкова обрав запобіжні заходи блогерці та її спільнику у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 3 млн грн. Учасникам псевдовикрадення загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

У грудні 2020 року цю ж блогерку зупинили на Porsche Macan. Дівчина була п’яна і не помітила, як порушила правила дорожнього руху. На місці вона погрожувала активістам та патрульним, лаялась та навіть планувала поскаржитися на поліцію вже покійному меру Харкова Геннадію Кернесу. На місці вона відмовилась від огляду на стан сп’яніння. Наступного дня вона пропонувала викупити за гроші відео із її п’яною їздою та пригодами, погрожувала активісту видаленням сторінки в Instagram. І таки за 1500доларів позбавила активіста його сторінки. Тоді відповідне адміністративне провадження суд закрив.