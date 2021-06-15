Організатором злочину мав стати громадянин України, який проживає за кордоном

Українські правоохоронці за допомогою інсценування запобігли замовному викраденню та вбивству сербського бізнесмена. Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

Як розповіли у відомстві, сербський підприємець має бізнес в Україні й кілька разів на рік приїжджає сюди, щоб перевірити, як ідуть справи.

У грудні 2020 року поліцейським стало відомо, що йому загрожує вбивство на території України. Він збирався розлучитися з дружиною і позбавити її фінансів, тому вона разом зі своїм братом нібито вирішила викрасти його, змусити підписати документи про передачу власності на майно загальною вартістю 6 млн євро, а потім вбити.

Організатором злочину мав стати громадянин України, який проживає за кордоном. Йому було обіцяно квартиру в Москві вартістю 2 млн доларів.

Саме він підшуковував виконавців для викрадення бізнесмена.

відео Нацполіції

На цьому етапі почалася поліцейська спецоперація. 7 червня поліція інсценувала викрадення чоловіка, інформація про це була «злита» в соціальні мережі, звідки розійшлася у ЗМІ. Повідомлялося, що викрадено власника Delta Sport Group (спортивне екіпірування) Милована Рогановича.

11 червня затримала в Закарпатській області організатора, після того, як він заплатив 10 тис. доларів за виконання першої частини плану, розповіли у Нацполіції.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (закінчений замах на організацію викрадення людини) і ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 3, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на організацію умисного вбивства). 12 червня підозрюваного арештували.

Наразі відомство готує запит в Сербію для притягнення до кримінальної відповідальності інших замовників злочину.