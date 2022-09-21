Хмельницький суд призначив рік умовно Віктору Р., який зберігав на своєму телефоні відео і фото з дитячою порнографією. Всього у чоловіка поліція знайшла 271 файл із забороненим змістом. Свою провину чоловік визнав, він також підписав угоду про визнання винуватості з прокурором. Його звільнили від основного покарання і призначили лише рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, чоловік скачав на свій телефон 263 картинки та вісім відео з дитячою порнографією. Файли з забороненим змістом на його телефоні виявили 21 липня 2022 року працівники поліції, які проводили обшук у його квартирі.

Щодо чоловіка розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 301-1 ККУ (зберігання дитячої порнографії), санкція якої передбачає мінімум три місяці арешту, а максимально – до шести років тюрми.

19 серпня 2022 року чоловік підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд також взяв до уваги, що раніше його не притягували до відповідальності, за місцем проживання щодо нього скарг не підходило. Про чоловіка також відомо, що він одружений та має двох неповнолітніх дітей.

Суддя Олександр Трембач затвердив угоду та визнав чоловіка винним. Віктору Р. призначили рік іспитового терміну. Ноутбук та мобільний телефон повернуть чоловікові. Крім того, він повинен оплатити 4,9 тис. грн за експертизи.

Вирок наразі не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.