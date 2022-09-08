Кам'янець-Подільський суд призначив рік умовно жінці, яка оголювалась онлайн. Слідство задокументувало три таких випадки у лютому та травні 2022 року. Жінка підписала угоду про винуватість та погодилась на покарання. Також вона повинна заплатити 12,5 тис. грн за експертизи, як слідство проводило для підтвердження, що оголення жінкою підпадає під статтю про поширення порнографії.

Як йдеться у вироку Кам'янець-Подільського міськрайонного суду, слідство зафіксувало декілька епізодів, коли дівчина оголювалась на камеру. Двічі це відбувалось у лютому, ще раз – у травні.

Дівчина зареєструвалась на сайті під псевдонімом «Erica1992». Під час прямої трансляції вона оголювалась на камеру та демонструвала свої статеві органи. Дії дівчини кваліфікували за ч.2 ст. 301 ККУ (розповсюдження порнографічних предметів). За цією статтею їй загрожував штраф як мінімум 34 тис. грн.

18 серпня обвинувачена уклала з прокурором угоду про винуватість. Слідство взяло до уваги те, що раніше вона не була судима, на обліках не перебуває, а також виховує малу дитину. Окрім того, жінка розкаялась у вчиненому. Обтяжуючих обставин суд не знайшов.

Тож суддя Ксенія Шульга затвердила угоду про винуватість та призначила дівчині рік умовно. Крім того, обвинувачена повинна заплатити 12,5 тис. грн за проведені експертизи. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді протягом місяця.