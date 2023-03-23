Правоохоронці доправили росіянина до спецпункту тимчасового перебування іноземців

На Хмельниччині поліція спільно з СБУ затримала 49-річного росіянина-нелегала, який перебував у міжнародному розшуку. Чоловіка шукали через злочини, пов'язані зі зброєю та наркотиками.

Про затримання росіянина стало відомо в четвер, 23 березня, після повідомлення прес-служби поліції Хмельниччини. Як встановили правоохоронці, на території України чоловік перебував нелегально. Наприкінці минулого року співробітники міграційної служби притягнули його до відповідальності за порушення міграційного законодавства і зобов’язали покинути територію України протягом місяця.

Однак під час перевірки з'ясувалось, що він цієї вимоги не виконав. «Більше того, поліцейські отримали інформацію, що громадянин РФ раніше працював правоохоронцем. А наразі перебуває в міжнародному розшуку за злочини, пов’язані зі зброєю та наркотиками», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали порушника і за рішенням суду доправили його до спеціального пункту тимчасового перебування іноземців для встановлення всієї необхідної інформації про нелегала.