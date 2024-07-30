Суд не побачив хуліганства в діях обвинуваченого і доказів того, що військові були на службі

25 липня суддя Хмельницького міськрайонного суду Валерій Слободян закрив провадження щодо підприємця Олександра М. за відсутністю в його діях складу правопорушення. Чоловіка обвинувачували у хуліганстві щодо представників ТЦК, але в суді він пояснив, що подумав, ніби за ним женуться грабіжники.

Інцидент стався 9 травня 2024 року близько 9:00 в Хмельницькому, ідеться в постанові суду, оприлюдненій 29 липня в Єдиному державному реєстрі судових рішень. За словами Олександра М., він мовчки гуляв біля будинку на вул. Кармелюка, коли поряд зупинився невідомий автомобіль, з якого вибігли троє незнайомих чоловіків і з криком «Ловіть його!» побігли до нього.

Невдовзі Олександра М. майже наздогнав військовий Ілля Р.

«Розуміючи, що втекти не зможе, боячись за своє життя, він дістав з кишені канцелярського ножа, виставив його вперед і крикнув не підходити. Ілля Р. та двоє інших незнайомців, які підбігли і оточили його, зупинились. Через декілька хвилин на місце прибули поліцейські і він, на вимогу останніх, відразу ж поклав ножа на землю та повідомив, що його переслідують невідомі», – так описується ситуація в постанові суду.

Потерпілий Ілля Р., якому Олександр М. погрожував канцелярським ножем, підтвердив, що події так і розгорталися. Також він додав, що не встиг представитись, адже чоловік одразу почав тікати.

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо Олександра М. за статтею «Дрібне хуліганство». Проте суд не побачив в описаному хуліганства, адже обвинувачений не висловлювався нецензурно і не порушував громадський порядок.

«Крім того, у матеріалах справи відсутні будь-які документальні підтвердження того, що у вказаний час та місці Ілля Р. та інші працівники ТЦК СП були при виконанні своїх службових обов`язків», – ідеться в постанові.

Постанову суду військовий може оскаржити до 5 серпня включно.