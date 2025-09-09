Інспектори тричі складали адмінматеріали на забудовника, проте він усі проігнорував

Хмельницький окружний адміністративний суд визнав незаконним будівництво бази відпочинку поблизу річки Дністер у Кам’янець-Подільському районі. Забудовника зобовʼязали демонтувати чотириповерхову будівлю з двома недобудовами. Про це повідомила 9 вересня пресслужба Державної інспекції архітектури та містобудування України.

Повідомлення про незаконне будівництво надійшло від мешканки селища Стара Ушиця Кам’янець-Подільського району. Вона заявила, що на території, впритул до охоронної зони річки Дністер, зводять базу відпочинку. Земельна ділянка є частиною Національного природного парку «Подільські Товтри», поруч із затопленим селом Бакота.

«У відповідь на звернення, інспектори провели першу позапланову перевірку на об’єкті. Під час неї виявили 4-поверхову будівлю з мансардним поверхом і ще дві недобудовані споруди. На забудовника склали акт з порушеннями, протокол та постанову, а також видали припис з вимогою оформити документи, які надають право на виконання будівельних робіт», – йдеться у повідомленні.

Друга позапланова перевірка показала, що порушник проігнорував усі вимоги, тож на нього повторно склали адмінматеріали та зобовʼязали знести самобуд. Коли ж він утретє не виконав приписи – інспектори подали позов до суду.

Хмельницький окружний адміністративний суд ухвалив рішення про знесення незаконно зведеного об’єкта з компенсацією витрат.