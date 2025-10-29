Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» за результатами тендеру уклало угоду з приватним підприємством «Вектор-А» про закупівлю трансформатора вартістю 27 млн грн. Як повідомило 27 жовтня видання «Наші гроші», така ціна є значно завищеною.

Тендер відбувся 22 жовтня на сайті державних закупівель Prozorro. АТ «Хмельницькобленерго» запропонувало заплатити за силовий трансформатор 30,8 млн грн (з урахуванням ПДВ, сума становить 37 млн грн). Переможцем обрали «Вектор-А», яке запропонувало провести закупівлю за таку ж суму. Проте пізніше замовник та підрядник внесли зміни до договору про зменшення цієї суми до 27 млн грн.

Йдеться про обладнання потужністю 16 мегавольт-ампер (МВА). Його вартість – близько 40 тис. доларів за одиницю потужності, тоді як інші держпідприємства купують аналогічні трансформатори вдвічі дешевше, повідомляють «Наші гроші». Для порівняння, у вересні «Оператор газотранспортної системи України» замовив трансформатор на 16 МВА за 21,6 тис. доларів за МВА.

Протягом двох місяців переможець тендеру має поставити замовнику трифазний силовий трансформатор виробництва ТОВ «Олімп Енерго». Оплату проведуть протягом 120 банківських днів після поставки, а гарантія діятиме шість місяців з моменту введення обладнання в експлуатацію.

Відомо, що під час тендеру були й дешевші пропозиції – від «Запоріжтрансформатора» та «Глобал Енерго», але їх відхилили через технічні деталі та відсутність частини документів.

Додамо, що «Хмельницькобленерго» на 70% належить державі, у 2023 році акціями почало управляти державне АТ «Українські розподільчі мережі». Воно було створено для управління шістьма державними обленерго (Хмельницький, Харків, Запоріжжя, Черкаси, Миколаїв, Тернопіль). З березня 2025 року обов’язки гендиректора обленерго виконує Святослав Козленко.

Київською фірмою «Вектор-А» володіє та керує Андрій Кунинець із Хмельницького. З 2016 року фірма набрала підрядів на понад 996 млн грн, переважно в «Хмельницькобленерго».

Франківським виробником «Олімп Енерго» володіє та керує Петро Савуляк. За даними аналітичної онлайн-системи YouControl, раніше він був директором одного з нинішніх суперників «Глобал Енерго» з Франківщини. Зараз фірмою Ігоря Гливи та Василя Бабія керує Макарій Глива.