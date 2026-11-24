Хмельницький міськрайонний суд визнав винним підприємця Сергія Б. у незаконному використанні торговельних марок Nike та Puma. Чоловік продавав спортивний одяг із логотипами відомих брендів, який не був оригінальним. За це йому призначили 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 18 листопада, не пізніше вересня 2025 року Сергій Б. закупив 845 одиниць спортивного одягу з незаконно нанесеними логотипами Nike та Puma. Серед товару були спортивні штани, костюми, кофти, футболки та шорти.

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Підприємець зберігав одяг у двох кіосках на ринках «Еверслі» та «Агропроммонтажналадка» на вулиці Геологів у Хмельницькому, а також в автомобілі Kia Optima. Продавати товар він планував не лише безпосередньо з кіосків, а й через інтернет. Для цього він створив сайт і групу у вайбері. Замовлення відправляв покупцям через «Нову пошту».

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Судова експертиза підтвердила, що вилучена продукція не є оригінальними товарами компаній Nike та Puma.

Сергій Б. уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Суд врахував до помʼякшувальних обставин ті факти, що обвинувачений утримує двох малолітніх дітей, відшкодував завдані збитки та служить у ЗСУ.

Суддя Світлана Бурка визнала підприємця винним за ч. 2 ст. 229 КК України (незаконне використання фірмового найменування для товарів і послуг) та призначила йому 51 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що ймовірного спільника Сергія Березовського, який відповідав за пошив одягу, засудили у жовтні цього року. Він також отримав 51 тис. грн штрафу.