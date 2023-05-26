Банк вручив багатомільярдний позов Коломойському 2021 році

Олігарх та колишній акціонер «ПриватБанку» Ігор Коломойський відмовився надавати свідчення на свій захист у Високому суді Лондона. Разом із ним від свідчень на захист Коломойського відмовились і його свідки, повідомили у п'ятницю, 26 травня, у прес-службі «ПриватБанку».

Йдеться про позов компанії «ПриватБанк» проти Ігоря Коломойського та співвласника компанії Геннадія Боголюбова. Банк вимагає багатомільярдне відшкодування у Коломойського та Боголюбова за шахрайські схеми та незаконне привласнення коштів.

«Ігор Коломойський не готовий підтримувати свою лінію захисту проти позову "ПриватБанку" під час перехресного допиту на майбутньому судовому слуханні по суті у Високому суді, яке розпочнеться в понеділок, 12 червня, в Лондоні. Слухання по суті стосуватиметься багатомільярдного позову "ПриватБанку" щодо шахрайства та незаконного привласнення коштів, серед інших, проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова», – повідомили у прес-службі «ПриватБанку».

До заяви Ігоря Коломойського, 29 березня давати свідчення на свій захист відмовився Геннадій Боголюбов. Згодом свідчити на користь колишнього керівництва компанії відмовилися свідки Ігоря Коломойського. Це означає, що в суді не буде жодної людини, яка зможе свідчити на захист Коломойського та Боголюбова.

«Відповідачі та їхні свідки не пояснили причин відмови від свідчень. Однак це чітко вказує на те, що пани Коломойський та Боголюбов не мають адекватної відповіді на заяви ПриватБанку щодо їхніх шахрайських дій», – повідомили у прес-службі «ПриватБанку».

Нагадаємо, у жовтні 2019 року англійський Апеляційний суд постановив, що докази свідчать про шахрайство та відмивання грошей з компанії за участі Ігоря Коломойського. Суд постановив, що олігархи використовували фіктивні договори, щоб прикриватисявиводом коштів з банку.