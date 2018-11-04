Ілон Маск показав відео з нового швидкісного тунелю під Лос-Анджелесом

Засновник компаній SpaceX, Tesla та The Boring Company Ілон Маск показав відео з швидкісного тунелю під Лос-Анджелесом, який мають відкрити 10 грудня.

«Пройшов уздовж всього тунелю тунелю Boring Co під Лос-Анджелесом сьогодні ввечері. Тривожно довго», - зазначив підприємець у Twitter.

Раніше Маск повідомив, що перший підземний тунель під Лос-Анджелесом буде відкрито 10 грудня. Будівництвом мережі тунелів займається The Boring Company, заснована Маском в 2016 році.

Пересуватися по артеріях тунелю автомобілі будуть на спеціальній платформі, яка при початку та завершенні поїздки буде підніматися з автомобілем на поверхню. Швидкість руху може досягати 200 км/год.

Про цей проект Ілон Маск заявив ще в листопаді 2016 року. Тоді він скаржився на велику кількість заторів у Лос-Анджелесі і низьку швидкість руху автомобілів, для вирішення цієї проблеми він запропонував створити спеціальну систему тунелів.