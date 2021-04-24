Індонезійська субмарина KRI Nanggala-402 зникла 21 квітня після навчань

Підводний човен KRI Nanggala-402 військово-морських сил Індонезії, який зник ще 21 квітня, затонув неподалік острова Балі. Флот вважає, що субмарина не витримала тиску та тріснула, в результаті чого всі 53 члени екіпажу загинули. Про це повідомила агенція Associated Press із посиланням на брифінг ВМС Індонезії в суботу, 24 квітня.

Ще раніше влада Індонезії вважала підводний човен зниклим. Однак нафтова пляма, предмети та уламки судна, які виявили рятувальники, вказують на те, що субмарина затонула. Це означає, що шансів на порятунок екіпажу майже не залишилися.

Як пише Reuters, човен виявили на глибині близько 850 метрів під час сканування дна. Раніше військові заявляли, шо він розрахований на занурення на глибину до 250-500 метрів. При цьому чиновники вказують, що запас кисню міг закінчитися в суботу.

ВМС Індонезії обіцяють довести пошукову операцію до кінця, незважаючи на те, «яким би був результат». До пошуків вже приєдналися американський розвідувальний літак P-8 Poseidon та австралійський фрегат HMAS Ballarat.

Індонезійська субмарина KRI Nanggala-402 німецького виробництва зникла зранку 21 квітня після військових навчань за 95 км від Балі.

Причина зникнення невідома, але військові припускають, що через несправність із електрикою, підводний човен не зміг виконати аварійні функції, щоб повернутися на поверхню.