Підводний човен МВС Індонезії розколовся на три частини

Підводний човен ВМС Індонезії KRI Nanggala, який затонув неподалік берегів Балі, знайшли розколотим на три частини на дні моря. Індонезійські військові на прес-конференції офіційно підтвердили загибель всього екіпажу субмарини, який складався з 53 осіб.

«З глибоким сумом я можу сказати, що всі 53 особи на борту загинули», – сказав журналістам керівник індонезійських військових Хаді Т’ях’янто в неділю, 25 квітня, передає BBC.

Напередодні в районі зникнення субмарини знайшли речі, які могли належати морякам, – захисні жилети, молитовні коврики тощо. Сам човен зафіксували на глибині понад 800 метрів. Раніше чиновники заявляли, що він розрахований на занурення на глибину до 250-500 метрів.

«KRI Nanggala розділений на три частини: корпус, корму та основну частину. Причому на основній частині виявили також ще й ​​тріщину», – розповів керівник штабу ВМС Індонезії Юдо Маргоно.

Що відомо про зникнення індонезійської субмарини KRI Nanggala

Індонезійська субмарина KRI Nanggala-402 німецького виробництва зникла зранку 21 квітня після військових навчань за 95 км від Балі. На човні також був запас кисню, розрахований на три доби. Він закінчився вже 24 квітня.

На місці зникнення субмарини рятувальники виявили нафтову пляму, предмети та уламки судна, які вказували на те, що вона затонула.

З яких причин субмарина KRI Nanggala пішла на дно досі невідомо. Військові припускають, що через несправність із електрикою, підводний човен не зміг виконати аварійні функції, щоб повернутися на поверхню.