Якщо ваш кіт надмірно чухає вуха, це може бути через декілька різних причин

Коти часто можуть час від часу чухати вуха, але іноді здається, що вони чухають їх набагато більше, ніж зазвичай. І якщо ваш кіт надмірно чухає вуха, це може бути через декілька різних причин. Catster розповідає, чому кіт так часто чухає вуха.

Чому кіт часто чухає вуха?

Вушні кліщі.

Це одна з найпоширеніших причин, чому кіт починає надмірно чухати вуха. Вушні кліщі живуть у вухах або поблизу них і легко передаються іншим котам.

Ознаки того, що у кота є вушний кліщ:

Чухання вух, голови та шиї. Розсипчасті червоно-коричневі або чорні виділення у вухах. Надмірна тряска головою.

Щоб вилікувати свого улюбленця зверніться до ветеринара, який призначить вам вушні каплі, які призначені для знищення цих кліщів.

Вушна інфекція.

Вушні інфекції найчастіше вражають зовнішній слуховий прохід, але також можуть вражати середнє та внутрішнє вухо.

Ознаки того, що у кота є вушна інфекція:

Чухання вух. Тряска головою та нахиляння. Неприємний запах. Біль Червоні, набряклі та можливі виразки.

Лікування залежить від того, яка проблема спричиняє цю інфекцію, тому лікування слід робити під керівництвом ветеринара.

Сторонні тіла.

У вуха вашого кота можуть потрапляти різні сторонні предмети. Уражений кіт зазвичай сильно трясе головою та лапами чіпає вуха. І якщо ви побачите щось у вусі вашого кота, ви можете спробувати обережно витягнути це пінцетом. Але якщо це не виходить легко або ваш кіт проявляє ознаки дискомфорту, негайно зупиніться та зверніться до ветеринара.

Рани.

Травми вух частіше виникають у котів, які гуляють на вулиці, або якщо у вас кілька котів. Коли коти б’ються, вони схильні цілитися в голову, що призводить до укусів та подряпин на вухах. І такі рани можуть інфікуватися, тому їх лікування на ранній стадії є надзвичайно важливим.

Якщо рана у вашого кота незначна та поверхнева, ви можете очистити її та спостерігати за нею вдома. Більш серйозні рани повинен оглядати та обробляти ветеринар.

Алергії.

Коти також можуть страждати від алергії на їжу, пилок та укуси комах. І однією з найпоширеніших ознак алергії у котів є свербіж шкіри, що призводить до посиленого розчісування, через що страждають вуха та голова. Якщо ви помітили подібну реакцію, варто звернутися до ветеринара, щоб визначити, що викликає реакцію.

Брудні вуха.

Іноді у вашого кота просто брудні вуха. І скупчення бруду може викликати свербіж у вухах, що зрештою може призвести до інфекції. Тому регулярно перевіряйте вуха вашого улюбленця, щоб переконатися, що вони не брудні та зверніться за порадою до ветеринара, щоб він пояснив, як правильно чистити вуха кота.