Коти часто поводяться незвично: скидають речі зі столу, «місять» лапами ковдру або пильно дивляться на вас, не кліпаючи. Іноді деякі вчинки вашого улюбленця навіть можуть вас дратувати. РБК-Україна розповідає про п’ять нетипових звичок котів та пояснює їх причини.

«Молочний крок» (топтання лапами).

Іноді кіт може залізти до вас на коліна та почати ритмічно топтати вас лапами, часто навіть випускаючи гострі кігті. І це може бути досить боляче. Це називається «молочний крок» і є інстинктом із дитинства. Кошенята роблять такі рухи, масажуючи живіт матері, щоб стимулювати потік молока. А ось коли дорослий кіт робить це, він демонструє найвищий рівень комфорту, довіри та любові до вас.

Скидання предметів із поверхонь.

Коти полюбляють скидати ваші речі, які лежать на столі або тумбочці, а потім спостерігати за падінням. Річ у тім, що це просто мисливська цікавість та маніпуляція. Лапи котів – це їхній головний інструмент дослідження світу. І таким легким поштовхом вони перевіряють, чи є предмет «живим» і як він реагуватиме. Окрім цього, вони швидко помічають, що звук падіння предмета миттєво привертає вашу увагу. І таким чином, скидання речей стає ефективним способом сказати: «Мені нудно, пограй зі мною».

Несподівані «подарунки».

Дуже часто коти можуть залишити на порозі чи килимі мертву мишу, пташку або жука. І це не проста витівка улюбленця, а прояв турботи та любові. У дикій природі кішки-матері приносять своїм кошенятам приглушену здобич, щоб навчити їх полювати. І коли ваш кіт приносить вам такий незвичний «подарунок», він вважає вас частиною своєї родини, але, можливо, не дуже вправним мисливцем. Він ділиться з вами своєю здобиччю і намагається вас навчити.

Дряпання меблів та стін.

Коти полюбляють дерти меблі та шпалери, що не може не засмучувати. Проте це не шкідництво, а життєва необхідність. Дряпаючи поверхні, кіт заточує кігті, робить розминку і залишає мітки. На подушечках лап у котів є спеціальні залози, які залишають унікальний запах. Так він позначає, що це його дім.

Пильний погляд без кліпання.

Іноді кіт може сидіти і дивитися на вас хвилинами, не відводячи погляду і майже не кліпаючи. І це може дещо бентежити. Річ у тім, що у світі хижаків прямий погляд – це виклик. Але у котів, які вам довіряють, все інакше. Повільне кліпання в їхній комунікації є аналогом людської усмішки.

А якщо ж кіт дивиться на вас і повільно закриває та відкриває очі, він сигналізує про свою повну довіру та прихильність.