Інститут Нацпам'яті презентував сайт і онлайн-мапу подій Української революції 1917-1921 років

До визначної дати УІНП створив сайт та інтерактивну мапу

До 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки Український інститут національної пам'яті презентував сайт та інтерактивну карту «Місця пам’яті Української революції 1917‒1921 років». Про це повідомила прес-служба Інституту.

На веб-сторінці зібрані основні відомості про етапи Революції, видатних діячів, тогочасні фото, документи. А також проекти Українського інституту національної пам'яті (соціальна реклама, виставки, поштівки, інфографіка, настільна гра, інформаційні матеріали, брошура) та спецпроекти медійних партнерів інституту.

«Один із найважливіших і найскладніших періодів в історії Українського народу ХХ століття – це доба Української революції 1917–1921 років. Український інститут національної пам'яті розпочав інформаційну кампанію присвячену 100-річчю Української революції. Ми презентуємо веб-сторінку, яка акумулює наші напрацювання в цій темі і буде зручним джерелом інформації для всіх, хто цікавиться цією темою», – пояснив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

На новому сайті представлено унікальний проект ‒ інтерактивну карту «Місця пам’яті Української революції 1917‒1921 років». Наразі користувачі можуть ознайомитися з інтерактивною картою місць пам’яті у Києві, на яку нанесено близько 400 об’єктів. Серед них ‒ місця розташування органів влади, будинки, в яких проживали чи здійснювали діяльність діячі Української революції, місця боїв, зборів, демонстрацій, інших важливих подій тощо.

«Надалі планується реалізація проекту у всеукраїнських масштабах ‒ із залученням істориків, краєзнавців та інших фахівців на місцях. Створення інтерактивної карти з місцями пам’яті по всій Україні допоможе представити Революцію 1917-1921 років як процес загальнонаціонального масштабу. Карта стане в нагоді дослідникам, педагогам, органам місцевого самоврядування», ‒ зазначив працівник Українського інституту національної пам'яті Максим Майоров.

Адреса сайту «Українська революція: 100 років боротьби»: unr.memory.gov.ua