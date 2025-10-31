Суд обиратиме військовослужбовиці запобіжний захід

Правоохоронці оголосили підозру 57-річній мешканці Львівської області, яка проходить службу в ЗСУ на посаді санітарного інструктора. За отримання хабаря у військового за його переведення у тил, посадовиці загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 31 жовтня, влітку 2023 року підозрювана обіцяла посприяти військовослужбовцю у проходженні лікування та подальшій службі на території Прикарпаття.

«Жінка запевнила, що може вплинути на рішення посадовців за грошову винагороду. Невдовзі 266 тис. грн перерахували на її банківські рахунки. Гроші підозрювана залишила собі та передала частину іншим учасникам схеми», – зазначили правоохоронці.

Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Санкція статті передбачає від 34 тис. грн до 93,5 тис. грн штрафу або від 2 до 5 років ув’язнення. Інструкторці обиратимуть запобіжний захід.