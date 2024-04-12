Апарт-комплекс Smart Well

З кожним роком Карпати стають дедалі популярнішим місцем відпочинку для українців. У цьому немає нічого дивного: краса гірських пейзажів, чисте повітря та можливість активного відпочинку приваблює людей з усіх куточків країни. І якщо колись із Карпатами асоціювався виключно Буковель, то сьогодні українці відкрили для себе величезну кількість курортних міст біля підніжжя величних гір.

Одним із найкращих варіантів відпочинку в Карпатах є Яремче. Невелике містечко щороку гостинно приймає у себе туристів, які бажають насолодитися красою краєвидів, чистим повітрям та, звісно, місцевим колоритом.

Не варто забувати, що якість відпустки залежить не тільки від обраних активностей, а й від місця, де турист планує відпочивати вечорами. Щоб поїздка пройшла максимально комфортно і допомогла по-справжньому розслабитися, слід відповідально підійти до вибору готелю. Прекрасним варіантом стане пропозиція від компанії SENSAR Development, яка нещодавно представила свій новий проєкт – Smart Well.

Апарт-комплекс Smart Well пропонує туристам зовсім новий вид відпочинку, а інвесторам – чудову можливість зробити вкладення у перспективну нерухомість. На початку квітня керівництво компанії представило свій проєкт на презентаційних зустрічах у Києві та Львові, розповівши про всі можливості комплексу, новий підхід до створення архітектури та унікальну концепцію сучасного відпочинку.

Дванадцятиповерховий комплекс розташований у самому серці Яремче, неподалік залізничного вокзалу та автостанції. Комплекс сімейного типу Smart Well відрізняється власною високорозвиненою інфраструктурою: затишним рестораном, спа, дитячою кімнатою і паркінгом. Апартаменти мають вихід на власні тераси, що відкривають незабутні гірські краєвиди.

Відмінною рисою комплексу Smart Well є те, що це інвестиційний проєкт. Інвестори можуть купити готовий бізнес під управлінням національного готельного оператора Ribas Hotels Group і отримувати пасивний дохід. За розрахунками творців проєкту – інвестори зможуть заробляти до 13% річних з терміном окупності від 8 років та отримувати не менше ніж 8100 $ доходу в перші три роки, до того ж є вигідна програма розстрочки від забудовників. За словами засновника проєкту, Марка Марченка, концепція полягає в інвестиціях у готовий бізнес із довірчим управлінням. Такий підхід дозволить інвесторам отримувати стабільний пасивний дохід.

Бажаєте приєднатися до проєкту та стати власником таких бажаних квадратних метрів у туристичному серці Карпат? Дізнатися всі подробиці про компанію SENSAR Development та інвестиційну стратегію можна за номерами телефонів: 066 707 09 08, 068 707 09 08.