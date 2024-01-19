За 2023 рік компанія успішно завершила три проекти в Запоріжжі

СЕО та засновник компанії SENSAR Development Марк Марченко продовжує успішно реалізовувати будівельні проекти. В інтерв’ю він поділився стратегією створення нових ініціатив під час воєнних дій на територіях, розташованих за 40 кілометрів від лінії фронту.

За останній рік компанія успішно завершила три проекти в Запоріжжі:

житловий комплекс Kvartal;

приватну клініку Uniclinic;

центр естетичної медицини Vidnova.

Також SENSAR Development розширила свій бізнес на Заході України, відкривши офіс у Львові. Оскільки після 24 лютого 2022 року керівництво компанії вирішило не виїжджати за кордон, а залишитися працювати в Україні, – це дало змогу швидко адаптуватися і розпочати будівництво Smart House у Львові через пів року після переїзду. Цей процес вимагав ризику, адже доводилося стартувати майже з нуля в іншому місті. Проте, як зазначає Марк Марченко, все можливо, якщо дійсно працювати, реалізовувати свої цілі та залишатися відповідальними перед клієнтами.

Завершення проектів у регіоні неподалік лінії фронту

Успішна реалізація проектів у Запоріжжі у 2023 році навіть у складних умовах війни свідчить про відданість компанії SENSAR Development.

Особливо вражає відкриття медичного центру Uniclinic – унікального медичного закладу без аналогів на Південному Сході України, що використовує передові технології та високоточне обладнання. Uniclinic – це нові стандарти у медичному обслуговуванні, що має особливе значення під час війни. Відтак, Запоріжжя отримує не лише сучасну клініку, а й підвищення рівня медичної допомоги. Крім того, компанія успішно завершила будівництво клініки естетичної медицини Vidnova.

Щоб створити гідні умови проживання для переселенців з окупованих територій Запорізької, Херсонської та Донецької області, SENSAR у терміни здали житловий проект Kvartal. Попри труднощі, його вдалося вчасно реалізувати й зараз він відповідає потребам людей, які шукали нове помешкання.

Розширення розвитку у західних регіонах

SENSAR Development активно шукає можливості, а не виправдання, кажуть у компанії. Успіх у сфері розбудови не залежить тільки від місця будівництва, хоча це, звісно, важливо. Під час війни відбулися значущі зміни у структурі попиту. Інвестори зацікавлені в об’єктах з високою ліквідністю, зменшеним метражем, перспективним концепційним форматом, вдалою локацією, ергономічним плануванням та ефективними стратегіями управління нерухомістю.

Команда SENSAR швидко адаптувалась до змін ринку. Пропонує інвесторам проекти лінійки Smart Line – це площі від 13 кв.метрів з максимальним комфортом. Зокрема є спортзал, коворкінг, паркінг, лобі-хол, комерційні приміщення та зони відпочинку. Невеликі площі з високими показниками окупності.

Також компанія своїм клієнтам надає послугу ремонт «під ключ» та управління нерухомістю. Це спрощує життя інвесторам та допомагає забезпечити стабільний та пасивний прибуток.

«Усі нові проекти, які були запущені під час війни, вже успішно реалізовуємо. В першому кварталі 2024 року планується завершення будівництво комплексу Smart House у центрі Львова, в активній фазі будівництва апарт-комплекс Smart Hill у Яремче. Розпочато будівництво унікального відпочинкового комплексу GORA у передмісті смт. Славсько за мотивами Бойківщини», – зазначають у компанії.

Виступи, донати та соціальні ініціативи

У 2023 році СЕО та засновник SENSAR Development Марк Марченко активно брав участь у громадській діяльності, з метою сприяння розвитку ринку нерухомості в складних умовах війни. Зокрема Марк Марченко представив розробницьку галузь України на виступах Kaizen Forum у Казахстані.

Крім того, компанія SENSAR втілює соціально-відповідальні ініціативи, такі як:

придбання автомобілів для Збройних Сил України;

підтримка благодійних проектів та відновлення інфраструктури, що постраждала внаслідок ворожих обстрілів;

один із нещодавніх проектів – відновлення зруйнованого приватного будинку в Запоріжжі.

Також команда успішно провела інвестиційний форум у Києві та залучила понад 1000 учасників та 20 провідних спікерів. Будівництво в Україні не має зупинятися, адже потрібно втілювати мрії й бажання клієнтів вже зараз, впевнені у компанії.

Плани на 2024 рік

Компанія має амбітні плани на 2024 рік, продовжуючи будівництво та розвиток нерухомості в Україні. На цю мить компанія розробляє п'ять проектів та планує розширення в нових містах та виконання всіх зобов’язань перед партнерами. Марк Марченко впевнений, що відповідь на виклики війни – це не лише виживання, але й активна реалізація та розширення діяльності.