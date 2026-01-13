Іран від жовтня 2021 року продав Росії ракет на приблизно 2,7 млрд доларів

Загальний обсяг іранської військової допомоги Москві з кінця 2021 року оцінюють у понад 4 млрд доларів. Про це у понеділок, 12 січня, повідомив Bloomberg із посиланням на неназваного західного чиновника у сфері безпеки.

Іран від жовтня 2021 року продав Росії ракет на приблизно 2,7 млрд доларів. До переліку увійшли сотні балістичних ракет малої дальності Fath-360, близько 500 інших балістичних ракет малої дальності і приблизно 200 зенітних ракет, що входять до складу систем протиповітряної оборони.

Крім цього, Іран поставив Москві мільйони патронів і снарядів. Також контракти передбачали продаж дронів-камікадзе «Шахед-136» і технології, які дали змогу РФ виробляти їх усередині країни під назвою «Герань-2» у рамках контракту на 1,75 млрд доларів.

Загалом Росія з кінця 2021 року витратила на іранську військову техніку понад 4 млрд доларів.

«З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Москва і Тегеран зблизилися. Війна призвела до масштабних санкцій проти Росії та найсерйознішого протистояння Кремля із Заходом з часів холодної війни, а поставки Іраном зброї РФ ще більше зміцнили партнерство між країнами», – додали у матеріалі.

Нагадаємо, у листопаді Сполучені Штати оголосили про санкції проти 32 компаній та фізичних осіб, які допомагають Ірану в розвитку виробництва балістичних ракет і безпілотників. Серед них є дві компанії, зареєстровані в Україні.