Сполучені Штати оголосили про санкції проти 32 компаній та фізичних осіб, які допомагають Ірану в розвитку виробництва балістичних ракет і безпілотників. Серед них є дві компанії, зареєстровані в Україні. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США, оприлюдненому в середу, 12 листопада.

Під санкції потрапили компанії з Ірану, Обʼєднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Китаю, Індії, Німеччини та України. Зазначається, що ці компанії «керують численними мережами закупівель, що підтримують виробництво балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів в Ірані».

Одна з викритих мереж з 2023 року координувала закупівлю Іраном компонентів для балістичних ракет з Китаю, інша – допомагала іранській державній компанії з закупівлями компонентів для БпЛА, використовуючи підставні компанії в Україні – ТОВ «ГК Імператив Україна» та ТОВ «Екофера».

Іранський агент із закупівель Бахрам Табібі використовував підставні компанії в Україні для закупівлі та постачання аерокосмічних матеріалів, включаючи індикатори положення та магнітометри, для HESA. Батул Шафії з Ірану брав активну участь у схемі постачання деталей для HESA, сприяючи отриманню GK Imperativ та Ekofera платежів, а також відправленню Ekofera вантажів, призначених для HESA – іранській авіабудівній промисловій компанії.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «ГК Імператив Україна» зареєстроване у 2018 році та займається торгівлею. Власником компанії вказаний громадянин Ірану Табібі Джабалі Бахрам. Компанія зареєстрована в Харкові.

ТОВ «Екофера» наразі перебуває в стані припинення.Її власником вказаний громадянин Туреччини Сюмер Озджан.