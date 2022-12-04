Жінка в Тулузі, Франція, тримає плакат на мітингу солідарності з іранськими протестувальниками, 3 грудня 2022

Генеральний прокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері заявив, що уряд країни переглядає закон про обов’язкове носіння хіджабу для жінок. Рішення стало наслідком двомісячних протестів через жіночий дрес-код, які відбуваються у країні, пише The Guardian.

За словами Монтазері, парламент і судові органи Ірану вже працюють над цим питанням. Президент Ірану Ібрахім Раїсі раніше заявляв, що республіканські та ісламські засади країни закріплені в Конституції, проте є «гнучкі» способи реалізації такого закону.

Також, як пише Alarabiya News, генпрокурор Ірану сказав, що поліцію моралі, яка стежила за виконанням цього закону, ліквідували.

«Поліція моралі не має нічого спільного з судовою системою, вона була скасована», – заявив генеральний прокурор Ірану на релігійній конференції.

Поліція моралі, відома як Gasht-e Ershad або «Наставницький патруль», була створена під керівництвом президента Махмуда Ахмадінежада для «поширення культуру скромності та хіджабу». Підрозділи поліції моралі почали патрулювання у 2006 році.

Хіджаб став обов’язковим елементом дрес-коду для жінок Ірану у квітні 1983 року, через чотири роки після Ісламської революції. 16 вересня 2022 року у країні почалися протести, пов’язані зі вбивством поліцією моралі 22-річної активістки Махси Аміні, яку заарештували нібито за порушення закону про носіння хіджабу. Унаслідок цього багато іранок перестали носити цей елемент одягу.

Міністерство внутрішніх справ Ірану офіційно визнало загибель 200 громадян під час протестів, проте ці дані розходяться з цифрами від правозахисників, які повідомляють про приблизно 460 загиблих. 14 тис. протестувальникам загрожує страта, щонайменше один смертний вирок іранський суд вже ухвалив.

Напередодні стало відомо, що Іран звернувся до Росії по допомогу в придушенні протестів і попросив надати техніку та направити радників для навчання.