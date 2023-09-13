Що показали результати експертиз ІСЕ

Як повідомляє ІСЕ, у пробах, відібраних у 7 брендів, виявили відхилення від чинних норм. Крім того, показники ще 6 компаній експерти занесли у зону ризику, оскільки вони балансують на граничній межі допустимих нормативів.

Детальніше про результати експертиз

До мереж, чиє пальне відповідає стандартові Євро-5 з запасом міцності, потрапили ОККО, SOCAR та WOG. Зокрема в ОККО зафіксовано найнижчий вміст сірки у бензині – 3 міліграми на кілограм. Норматив допускає не більше 10 міліграмів на кілограм, адже надмір сірки у пальному може негативно впливати на деталі двигуна й спричиняти шкідливі викиди.

У бензині від ОККО підтверджено високий показник октанового числа А-95, отриманого дослідницьким методом, інші показники також на рівні. Таким чином, заправлятися у цій мережі абсолютно безпечно для вашої автівки.

Водночас відхилення від стандартів якості пального перевірка виявила у таких мережах країни – БРСМ-Нафта, U.GO, АВІАС, BVS, а також у трьох локальних мережах – 24/7, KCEM, DNIPRO OIL GROUP. Зауважимо, що найбільше порушень стосуються таких показників як октанове число і вміст сірки.

По кожному з них відхилення були у 4 компаній. І якщо у BVS та U.GO ці відхилення невеликі, то на заправках 24/7 та KCEM октанове число бензину А-95 не дотягувало навіть до 90 одиниць.

З вмістом сірки у пальному порушення ще масштабніші: у пробі, взятій на АЗС KCEM, вміст сірки перевищував норму більш як у 50 разів. В інших – до 3 разів. За два місяці, які минули з моменту відновлення ставок ПДВ та акцизу, пальне на українських АЗС здорожчало більш ніж на 8 гривень за літр.

Експерти Інституту споживчих експертиз на фоні змін в оподаткуванні прогнозують збільшення обігу «тіньового» пального, оскільки дохідність фальсифікування значно виросла. Податки «бодяжники» не платять, тому одномоментно почали заробляти на літрі на 8 гривень більше.

«Чимало автолюбителів помітили, що ціна на багатьох АЗС, особливо в регіонах, менша, ніж у гуртових трейдерів. Це явна ознака того, що ріка контрафакту починає виходити з берегів», – констатують в ICE.

Однак експерти застерігають від сумнівної економії на буцімто дешевому пальному, оскільки така «економія» загрожує ще більшими фінансовими витратами у разі ремонту авто через неякісний бензин.