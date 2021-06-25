Ісландці зможуть ходити без масок

Ісландія від суботи, 26 червня, скасовує карантинні обмеження всередині країни. Мешканцям більше не треба буде носити маски та дотримуватись дистанції. Про це повідомляє Reuters.

«Наше суспільство повертається до життя, яким ми жили», – сказала міністерка охорони здоров’я країни Свандіс Сваварсдоттір і додала, що Ісландія, імовірно, буде першою країною в європі, що скасовує карантинні обмеження.

Зараз в Ісландії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 87% населення – у країні приблизно 360 тисяч мешканців. За час пандемії в країні кілька разів запроваджували обмеження – обмежувальні кордони в громадських місцях та дистанція між людьми у два метри. Також усі ходили в масках. Окрім того, у країні масово тестували людей та ізолювали хворих.

Раніше в уряді Ісландії посилили обмеження на в’їзд для людей ззовні, аби швидше мати змогу послабити карантин всередині. Так, ідеться про заборону на в’їзд з країн з високим рівнем інфікування – тисяча випадків на сто тисяч населення та заборону на «некритичні» поїздки.