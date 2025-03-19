Екстрадованого забудовника заарештували із правом внести заставу

До України з Іспанії екстрадували скандального київського забудовника, підозрюваного в обмані інвесторів понад 42 новобудов у місті та незаконному знесенні державної нерухомості. 69-річного бізнесмена видали українським правоохоронцям 18 березня у пункті пропуску на Львівщині, повідомили 19 березня у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За даними Офісу Генпрокурора, чоловіка затримали на території Іспанії. Вже 18 березня його передали Україні на пункті пропуску «Краківець-Корчова» у Львівські області.

«Екстрадований перебував у розшуку з травня 2020 року. В Україні він підозрюється у тому, що у 2012 році організував вчинення директором підконтрольного йому підприємства та іншими особами розтрати чужого майна, яке було їм ввірене. Наразі стосовно них здійснюється судовий розгляд», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Хоч правоохоронці не уточнюють імені екстрадованого забудовника, у повідомленні Офісу Генпрокурора йдеться, що чоловіка підозрюють в розтраті чужого майна та знесенні нежитлової будівлі на вул. Петропавлівській у Києві, яка належала ДП «Державний науково-дослідний і проєктно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні». У 2016 році за фактом незаконної забудови на цій вулиці правоохоронці повідомили про підозру 69-річному київському бізнесмену та забудовнику Анатолію Войцеховському.

Нагадаємо, тоді Войцеховському оголосили про підозру за фактами умисного ухилення від сплати податків на суму 12,5 млн грн, створенні організованої злочинної групи для самовільного захоплення земельної ділянки територіальної громади Києва, будівництва ЖК «Перлина Троєщини», заволодінням 2,6 млн грн інвесторів цього будівництва, а також самовільного захоплення ще сорока земельних ділянок у Києві та самовільного будівництва на них. Про звинувачення в обмані інвесторів також згадали 19 березня 2025 року у пресслужбі Нацполіції, де також повідомили про екстрадицію забудовника.

«Ошукані інвестори і досі не можуть зареєструвати право власності на ці квартири та підключитись до комунальних мереж. Мешканці мають постійні перебої з електрикою та водопостачанням. У деяких багатоповерхівках змушені опалювати житло дровами», – повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Анатолію Войцеховському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави. Нагадаємо, у липні 2016 року Войцеховського затримали та помістили під варту, але він вніс заставу в 14 млн грн, а згодом втік до Росії.

Анатолія Войцеховського вважають творцем будівельної піраміди, на чолі якої стоять компанії «УКО-груп» і «Сіті-груп». Більшість об’єктів цих компаній на момент арешту скандального бінесмена були переважно незаконними та недобудованими. Зокрема, компаніям Войцеховського належали київські житлові комплекси «Східні ворота», «Науковий», «Флагман», «Мега Сіті», «Мозаїка», «Совські ставки», «Молодіжна ініціатива», «Маргарита», «Синьоозерний», «Кузьмінський» та «Південний квартал».