Іспанія передасть для потреб Збройних сил України новий пакет військової допомоги. Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони Іспанії, пише «Укрінформ».

Глава міноборони Іспанії Маргарита Роблес підкреслила, що цього року Іспанія подвоїть кількість українських військових, які проходитимуть навчання на її території.

Роблес поінформувала про стан поставок Іспанією техніки Україні, заявивши про передачу нових броньованих транспортних машин, надувних командних човнів, а також різного обладнання, пускових установок і ракет для протиповітряної та протикорабельної оборони, спеціальних вантажівок для роботи з цими системами, а також машин швидкої допомоги. Кількість техніки та її найменування у міноборони Іспанії не назвали.

Крім того, для підтримки роботи госпіталю Role 2+, переданого у серпні, Іспанія відправила значну партію медичних матеріалів.