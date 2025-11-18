В Іспанії запевнили, що країна надалі всебічно підтримуватиме Україну

Іспанія цього року надасть Україні допомогу на суму 1 млрд євро. Кошти спрямують на придбання американського озброєння для українських Сил оборони та підтримку енергосистеми країни взимку. Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес 18 листопада, передає El Pais.

За словами Альбареса, частину фінансування використають для придбання іншого критично важливого обладнання, зокрема генераторів, щоб пом’якшити наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі напередодні зими.

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у королівській резиденції Сарсуела король Іспанії Феліпе VI підтвердив, що Іспанія й надалі всебічно підтримуватиме Україну – дипломатично, фінансово та військово – стільки, скільки буде потрібно. Він також запевнив у подальшій підтримці України на її шляху до Європейського Союзу.

У межах свого візиту Зеленський відвідав низку оборонних підприємств Іспанії. Сторони обговорили напрямки співпраці в оборонній сфері.

«Іспанські виробники представили свої розробки: протидронові системи, турелі, повітряні та наземні дрони, радари дальнього виявлення, боєприпаси. Розповіли про їх виробничі спроможності, можливості застосування озброєння та його технічні характеристики», – написав український президент.