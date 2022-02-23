Італія була закритою для туристів із неєвропейських країн понад два місяці

Із 1 березня Італія відкриває кордони туристам із України. Тепер після в’їзду в Італію необхідний сертифікат про вакцинацію, довідка про одужання або негативний результат тесту.

Як повідомляє The Local із посиланням на міністра охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца, з 1 березня громадяни не країн ЄС зможуть в’їхати в Італію лише з сертифікатом про повну вакцинацію від коронавірусу, довідкою про одужання або з негативним тестом.

«Із 1 березня для прибуття з усіх неєвропейських країн будуть діяти ті самі правила, що й для європейських країн. Для в’їзду в Італію буде достатньо однієї з умов Green Pass: довідка про щеплення, довідка про одужання або негативний тест», – написав на своїй сторінці у Twitter Роберто Сперанца.

При цьому, після перетину кордону не потрібно буде проходити обов’язковий п’ятиденний карантин, як це є зараз.

Нагадаємо, 16 грудня Італія закрила​ кордони громадянам України, які подорожують із туристичною метою, через стрімких ріст кількості хворих на коронавірус.