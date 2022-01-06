В останні тижні Італія переживає найсерйозніший спалах коронавірусу

Уряд Італії зобов'язав усіх громадян віком від 50 років вакцинуватися від коронавірусу. Відповідна норма набула чинності одразу після прийняття у середу, 5 січня, і діятиме в країні щонайменше до 15 червня. Як повідомляє Reuters, рішення про обов'язкову вакцинацію для громадян 50+ років прийняли після кількагодинного засідання уряду. При цьому уряд не залишив опції показувати негативний результат тесту на ковід.

Раніше Італія, як і багато країн, приймали рішення про обов'язкову вакцинацію вчителів та медиків, від жовтня це правило поширили на усіх працівників, передбачивши, що замість вакцинації працівники можуть показувати негативний результат тесту на коронавірус. Відмова від обох опцій передбачала відсторонення від роботи, але не звільнення.

Втім, тепер уряд значно посилив ці норми, передбачивши лише обов'язкову вакцинацію – опції робити тест для продовження роботи тепер немає. Ця норма поширюється на усіх працівників віком понад 50 років. «Такі кроки спрямовані на те, щоб зберегти нормальне функціонування наших госпіталів та залишити наші школи та бізнес-установи відкритими», – заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Частина міністрів заявили, що не погоджуються з цим правилом, однак його все одно прийняли.

Від лютого 2020 року в Італії зафіксували понад 138 тис. смертей від коронавірусу і за цим показником країна є другою в Європі після Великобританії.

Додамо, що за минулу добу у світі вперше зафіксували понад 2 млн нових випадків коронавірусу (близько половини з них припадає на США). Стрімкий ріст захворюваності повʼязують із новим штамом «омікрон», який вважають більш заразним.