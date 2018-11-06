Івано-Франківські силовики розповіли, як влаштовують облави на призовників

Призовників ловлять вечорами у середмісті та доставляють у військкомат

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 10:403400

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В Івано-Франківську працівники «Муніципальної варти», поліції та військового комісаріату спільно шукають призовників по вулицях міста та доставляють їх у військкомат, розповів на оперативній нараді у мерії Івано-Франківська начальник «Муніципальної варти» Андрій Прусак.

«Шукаємо ввечері, на лавочках, спілкуємося і таким чином доставляємо у військкомат. Там їм вручають повістки. Після вручення повістки наступає кримінальна відповідальність і уже важче десь просто не прибути у військкомат», – зазначив Прусак, якого процитувало місцеве видання «Курс».

Він додав, що у п’ятницю, 2 листопада, силовики проїхали всі основні заклади, звідки до військкомату доставили 17 чоловіків, чотирьом з яких вручили повістки.

До слова, рік тому масова облава на призовників відбулася у Львові. Близько 20 військових і кілька поліцейських вночі заблокували популярний серед молоді провулок Крива Липа, де розташована низка ресторанів та нічних клубів, і почали перевірку документів. Відпускали лише студентів, в яких були при собі документи і які навчалися на денній формі.

Нагадаємо, в Україні триває осінній призов до війська, який завершиться в грудні. З Львівщини до війська планують призвати 800 чоловіків.

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