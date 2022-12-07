Біженці з України з 1 січня 2024 року повинні будуть обов’язково відвідувати заняття з латиської мови. Таке рішення ухвалила комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Латвії, повідомляє Delfi.

Йдеться про тих переселенців з Україні, які працевлаштувалися в Латвії. Під час голосування представники асоціації «Хочу допомогти біженцям» зазначили, що таке зобов'язання не застосовується до жодних інших біженці у Латвії і не всі зможуть його виконати. Асоціація натомість зазначила, що важливіше забезпечити доступність курсів, оскільки попит на них є, але наразі курси недоступні.

Також комісія остаточно підтримала поправки до закону, що передбачають підтримку громадян України щонайменше до 30 червня 2023 року. Зокрема, Латвія продовжить надавати житло українцям, які його потребують.

Нагадаємо, з березня 2023 року Польща запровадить плату за проживання для українських біженців в колктивних закладах.