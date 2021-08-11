Jaguar F-Pace

З моменту масштабного рестайлінгу Jaguar F-Pace не минуло й року, але виробник вже підготував ще одне оновлення – до 2022 модельного року. Воно передбачувано виявилося не дуже значним.

Подібно до молодшого кросовера E-Pace і спорткара F-Type, позашляховик отримав виконання R-Dynamic Black, до якого входить чорна глянцева обробка корпусів дзеркал, решітки радіатора, бічних повітрезабірників, окантовки бічних вікон, накладки на бампер і задніх бейджів.

Також в кольорі Gloss Black виконані 20-дюймові диски Style 1067 і рейлінги, які опційно доступні і в інших комплектаціях. Доповнюють картину червоні гальмівні супорти, панорамний дах, оздоблення салону Satin Charcoal Ash і металеві накладки на педалі.

Замовити пакет R-Dynamic Black можна з будь-яким з доступних для F-Pace відтінків кузова, включаючи новий Ostuni White.

Для 550-сильного Jaguar F-Pace SVR обновкою став опціональний Black Pack з тим же набором чорних глянсових елементів екстер'єру замість обробки Satin Grey пакета SV Exterior. Його можна доповнити 22-дюймовими кованими колесами Style 5117.

Оновлення не глобальні, але роблять Jaguar F-Pace ще привабливішим

Мультимедійку Pivi Pro з з 11,4-дюймовим тачскріном і двома SIM-картами скоро можна буде вдосконалити, додавши підтримку бездротового підключення Android Auto і Apple CarPlay через бездротове ж оновлення ПЗ.

Ще одне надбання Jaguar F-Pace з 2020 року – система іонізації і очищення повітря в салоні – отримала дві нові функції. По-перше, повітря в салоні освіжається за допомогою вентиляторів системи клімат-контролю і рециркуляції перед початком поїздки, до того, як двері будуть відкриті. Для цього потрібно задати час старту на тачскрін мультімедійної системи або через додаток Jaguar Remote. По-друге, система може подати в салон більше свіжого повітря, якщо її датчик CO2 покаже, що це необхідно.

Крім того, Jaguar F-Pace 2022 модельного року отримав нову версію адаптивного круїз-контролю з асистентом рульового управління, який підрулює, а також відповідає за прискорення і гальмування, полегшуючи життя водія в тривалих поїздках. Також в список опцій додали шини із захистом протектора від проколів, в яких внутрішній герметик при проникненні будь-якого предмета утворює повітронепроникну плівку і зберігає тиск, дозволяючи продовжити рух.