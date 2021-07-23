Представницький седан Jaguar XJ відправлений у відставку остаточно і безповоротно – у моделі не з'явиться навіть електричного наступника. Глава марки аргументує це тим, що нова стратегія розвитку Jaguar передбачає випуск виключно оригінальних моделей, у яких немає конкурентів на ринку, в той час як повнорозмірних седанів вже випускається досить багато. Всі нові моделі марки будуть розроблені з чистого аркуша.

Глава Jaguar Land Rover Тьєррі Боллоре розповів в інтерв'ю виданню Autocar, що рішення позбутися від розкішного седана XJ було одним з найважчих, які йому коли-небудь доводилося приймати. Проте, за словами топ-менеджера, XJ був у всіх сенсах зовсім іншим автомобілем, ніж будь-який інший Jaguar – за габаритами, характеристиками і навіть позиціонуванню на ринку.

«Він ніколи б не вписався в наші плани», – стверджує топ-менеджер. Стратегія Боллоре полягає в тому, що марка повинна винайти себе заново і випустити низку нових моделей, у яких немає прямих конкурентів на ринку, щоб таким чином повністю поміняти позиціонування бренду. XJ в неї не вписується.

«План, який я розробив для компанії, тепер виглядає як мінімум, якого ми можемо досягти. Reimagine – це живий проект і мене вразила кількість людей, які думають, що ми можемо йти ще далі і швидше. Це стало спільним зусиллям нашої команди», – зазначив глава JLR. Нову концепцію розвитку бренду в Jaguar Land Rover назвали Modern Luxury – «сучасна розкіш». Згідно з новими планами, все без винятку нинішні моделі Jaguar «проживуть» стандартний виробничий цикл, після чого будуть відправлені у відставку без прямих спадкоємців.