Микола Чечоткін очолював ДСНС понад шість років

Кабінет Міністрів України звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Відповідне рішення уряд ухвалив у середу, 10 листопада, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, тимчасове виконання обов'язків голови ДСНС уряд поклав на Сергія Крука. Чиновник з таким іменем і прізвищем зараз очолює ГУ ДСНС у Рівненській області.

Причини звільнення Чечоткіна з посади голови ДСНС наразі невідомі.

Чечоткіна було призначено на посаду голови ДСНС розпорядженням Кабінету міністрів України від 14 травня 2015 року. З 2006 року він обіймав керівні посади у центральному апараті Міністерства з надзвичайних ситуацій України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.