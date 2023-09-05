Податкові перевірки відбуватимуться там, де є безпечні умови для цього

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про відновлення податкових перевірок. На період воєнного стану вони були заборонені, повідомив у вівторок, 5 вересня, представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно із законопроектом №3219-IX, планові перевірки податкової служби відновлять з 1 жовтня 2023 року. За словами Тараса Мельничука, перевірки проводитимуть там, де будуть безпечні умови для їхнього проведення.

«Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування", якими передбачити, що з 1 жовтня 2023 року відновлюється проведення документальних (планових та позапланових) перевірок, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України», – повідомив Тарас Мельничук.

Зазначимо, контролюючі органи влади мають право проводити планові чи позапланові, виїзні чи невиїзні, а також фактичні перевірки. Під планові перевірки, які здійснюють за графіком, входять:

платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

платники податків, які здійснюють діяльність у сфері грального бізнесу;

платники податків, які надають фінансові, платіжні послуги.

Позапланові податкові перевірки здійснюються виключно, якщо надійшла інформація про порушення закону платником податків.