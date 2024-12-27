З грудня 2024 року священники можуть отримати бронь від мобілізації

Кабінет Міністрів дозволив бронювати священників за переліком посад, який затвердила Державна служба з етнополітики та свободи совісті. Згідно з постановою уряду за 26 грудня, релігійні організації відтепер належатимуть до критично важливих.

Забронювати можна до 50% священнослужителів. Зазначимо, що на релігійні організації не поширюватиметься обмеження щодо мінімальної зарплати розміром 20 тис. грн. Така вимога діє щодо усіх критично важливих компаній, крім комунальних підприємств та тих, де 50% акцій належать державі.

Згідно з постановою Кабміну, відтепер священників прирівнюватимуть до власників критично важливих підприємств, членів наглядових рад чи працівників закордонних дипломатичних установ. Відтермінування від мобілізації можуть скасувати за умови звільнення з посади.

Додамо, що раніше статус священнослужителя не давав можливості отримати бронювання чи відтермінування від мобілізації. Однак священники, які мали більше як п'яти років служби та вищу богословську освіту, могли стати у війську капеланами.

Нагадаємо, що 1 грудня уряд оновив вимоги щодо бронювання працівників підприємств. Йдеться про те, що компаній можуть бронювати щойно працевлаштованих робітників, але їхня офіційна зарплата має стартувати з 20 тис. грн. Однак загальна квота на бронювання військовозобов’язаних має становити не більше як 50% від їх загальної кількості. Крім цього, бронювати працівників можна лише через «Дію».