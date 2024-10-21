Олександр Перцовський став новим керівником «Укрзалізниці»

Кабінет міністрів призначив нового голову правління «Укрзалізниці». Ним став Олександр Перцовський. Про це у понеділок, 21 жовтня, повідомили у пресслужбі державного перевізника.

Олександр Перцовський обійматиме посаду протягом трьох років. Його попередник Євген Лященко і надалі працюватиме на посаді члена правління. Крім того, з посад членів правління «Укрзалізниці» звільнили Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина. Причини звільнення у пресслужбі державного перевізника не уточнили.

Що відомо про Олександра Перцовського

За даними інформаційного порталу MY.UA, Олександр Перцовський народився в місті Сєверодонецьк Луганської області. У 2008 році він закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка та отримав диплом фінансиста.

Протягом 2010-2016 років працював у логістичній компанії Deutsche Post DHL Group. З жовтня 2016 року обіймав посаду першого заступника генерального директора «Укрпошти». З 2020 року Олександр Перцовський є членом правління в «Укрзалізниці», до підвищення відповідав за пасажирський напрям.

Нагадаємо, 7 жовтня пресслужба «Укрзалізниці» повідомила, що 49-річний Євген Лященко подав заяву до Наглядової ради із проханням достроково припинити повноваження голови правління.