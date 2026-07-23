Зеленський з Корецьким погодили нові принципи кадрової політики уряду

В Україні планують оновити кадрову політику Кабінету міністрів та переглянути підходи до роботи центральних органів виконавчої влади. Також найближчим часом розпочнеться аналіз діяльності всіх міністерств. Про це у середу, 22 липня, повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким.

За словами голови держави, під час наради вони погодили нові принципи кадрової політики уряду та визначили зміни, які мають відбутися в роботі міністерств.

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«Першими пріоритетами на цей час є чесна фіксація зробленого в рамках виконання планів стійкості областей і громад та на початок серпня максимальне прискорення виконання», – зазначив Зеленський.

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Своєю чергою Корецький повідомив, що доручив до 27 липня підготувати пропозиції щодо проведення комплексного аналізу діяльності всіх міністерств. До цієї роботи можуть залучити Державну аудиторську службу. За словами прем'єра, під час перевірки оцінять виконання бюджетних програм, реалізацію планів стійкості та інші ключові напрями роботи органів виконавчої влади.

Крім того, кожне міністерство протягом двох тижнів має подати пропозиції щодо перегляду діяльності комісій, комітетів, робочих груп, координаційних центрів та інших допоміжних органів. Йдеться про оновлення їхнього складу, реорганізацію або ліквідацію структур, які втратили актуальність.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів. Водночас посади міністра оборони та міністра закордонних справ залишилися вакантними, оскільки кандидатури на них має внести президент України.