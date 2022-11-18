Голова Чечні Рамзан Кадиров посилює свою владу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, повідомив у п’ятницю, 18 листопада, Центр національного спротиву.

«Цьому сприяє велика кількість кадирівців, переважна частина яких знаходиться в тилу й має необмежену владу в регіоні. Вони активно мародерять регіон, вивозячи до Чечні техніку з підприємств та просто коштовності», – йдеться в повідомленні.

Так, за інформацією ЦНС, у Луганську «прокурором» став лояльний до Кадирова Глєб Михайлов з Дагестану, який привіз своїх «прокурорів». Його завданням буде, окрім репресій, легалізувати злочини кадирівців на території області. Першим результатом співпраці окупантів з Луганщини з Кадировим стало вивезення в Чечню 200 «важких підлітків». За словами Кадирова, з ними проводитиметься «профілактична робота з метою військово-патріотичного виховання», повідомили у ЦНС.

Також, за інформацією Центру національного спротиву, в Донецьку майже постійно перебувають делегації з Чечні, які контролюють виконання окупаційними керівниками регіону своїх обов’язків перед Кадировим. Зокрема, цього тижня в Донецьк приїздили міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов. Разом з ними Донецьк відвідала чеченська співачка Еліна Муртазова.

За своє «заступництво» Кадиров вже отримав звання «героя» з рук ватажків угруповань «ДНР» і «ЛНР» Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника.

«Фактично маємо типову тактику орди, коли путін збирає своїх васалів у завойовницький похід, де винагородою є право грабувати регіон. Проте грабують кадирівці, а відшкодовувати збитки Україні та платити репарації доведеться всій РФ», – зазначили у Центрі національного спротиву.