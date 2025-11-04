Стела монгола є унікальною серед схожих скульптур

Свого часу на Миколаївщині знайшли унікальну камʼяну стелу, вирізьблену із вапнякового каменю, що зображує голову воїна-монгола. За різьбою на ній науковці дійшли висновку, що цю скульптуру встановили на могилі знатного воїна приблизно у XIV ст. Про неї детальніше розповіли у Південноукраїнській міській раді.

Стелу виявили на території садової ділянки біля села Панкратове Вознесенського району Миколаївської області. Експонат дослідив Анатолій Петровський. Він зазначив, що відсутність слідів умисного пошкодження свідчить, що уламок не був знищений із релігійних мотивів, а радше зсунувся або був стягнутий із кургану під час оранки.

Хто зображений на стелі

Антропоморфне зображення має монголоїдні риси обличчя, що дозволяють віднести пам’ятку до періоду Золотої Орди. Це масивна кам’яна голова, характерно стилізована у манері середньовічних монгольських або тюркських скульптур, які були поширені у ті часи.

Обличчя має великі очі, плоский загострений ніс, повні губи, що відповідає типу портретів воїнів або вождів того періоду, зазначають дослідники.

У скульптури грубі риси обличчя

«Геометризованість форм і масивність пропорцій свідчать про вплив ординських кам’яних “балбалів” – стел, встановлених на могилах воїнів. Імовірно, уламок належав до більшої композиції – культової споруди чи меморіальної стели, яка символізувала владу або вшанування предків», – розповіли у Південноукраїнській міській раді.

Представник знаті

Біля вух скульптури збереглися залишки родових танг – знаків, що, ймовірно, були особистими чм родовими маркерами покійника.

Як зʼясували дослідники, одна танга позначає належність до першого роду другого коліна, інша – до другого роду п’ятого коліна. «Така подвійна ідентифікація може свідчити про злиття двох шляхетних монгольських родів, що дозволяє припустити: похований був представником високої знаті», – наголошують у міськраді.

Досі аналогічні знаки не були зафіксовані в музейних колекціях України, як і в літературних джерелах. Це робить експонат унікальним.

Коли встановили стелу

Вчені припускають, що, ймовірно, камʼяна стела пов’язана із битвою під Гардом (1301 рік), коли військо хана Тахти брало участь в обороні столиці асів – Гарду. Тоді через переважаючі сили монголо-татар захисники міста були змушені відступити у напрямку Візантії.

Тому цей фрагмент стели є важливою сполучною ланкою, матеріальним обʼєктом між письмовими згадками, який допомагає реконструювати події, що відбувалися в цьому регіоні на початку XIV століття.

Можливо, стелу встановили на кургані з похованням воїна, що загинув у битві в XIV cт.

Стела зберігається в експозиції «Бузького Гарду». Ознайомитися з 3D-моделлю експоната можна тут.

