Камʼянець-Подільський, без сумніву, належить до найпопулярніших туристичних міст України. Але навіть для досвідчених мандрівників тут знайдеться щось нове і цікаве. Місто активно розвивається, а тутешній бізнес приймає виклики теперішнього часу і знає як задовільнити запити гостей. Visit Ukraine спільно з Камʼянець-Подільською міською радою організували престур і познайомили з чудовими локаціями та сферою гостинності.

ZAXID.NET розповідає, що варто побачити у Камʼянець-Подільському і довкола, а також як можна якісно відпочити навіть за вікенд.

Познайомитись зі спадщиною мультикультурної громади

Безумовною візиткою і туристичним магнітом Камʼянця-Подільського є його фортеця. Велична, міцна, неприступна, яка впродовж століть оберігала містян від нападу ворогів. Зараз її досліджують туристи різного віку, статі і національності, як мурашки залазять у кожну доступну шпаринку, роблять селфі біля оглядових веж та бійниць, з яких оборонці міста колись відстрілювались від ворогів. Сучасні українці та гості Камʼянця можуть постріляти з лука на дитинці замку. Нині мішенню є міжнародний злочинець і терорист, який не дає спокою Україні вже стільки часу. Туристи з особливою насолодою влучають у ціль. До слова, у Камʼянці є не одна фортеця, а цілий парк мініатюр замків з усієї України.

А ще тільки у Камʼянці-Подільському можна побачити християнський храм з мінаретом, ресторан у синагозі з панорамою каньйону, вцілілий вірменський квартал, мешканці якого давно покинули місто, та багато іншої давньої архітектури.

У центральному камʼянецькому скверику можна побачити скляну піраміду, схожу на Лувр. Це музеєфікований археологічний розкоп, який демонструє найдавнішу в Україні бруківку. У ті часи поруч була османська кавʼярня. Археологи знаходили також у місті житло і металообробну майстерню трипільців. Ці та інші докази древньої історії можна оглянути в музеях.

Музеєфікована давня бруківка Камʼянця (фото ZAXID.NET)

Скуштувати страви автентичної подільської кухні

Знайомство з регіоном неможливе без смакування локальної кухні. У центрі Камʼянця-Подільського зовсім нещодавно відкрився ресторан «Бона», де пропонують давні страви Поділля – наприклад, подільський борщ на буряковому квасі, начинку зі села Малівці чи вареники з села Киселівки. Власник закладу Віталій Завадський разом з шеф-кухаром їздить в гастроекспедиції подільськими селами і збирає від старожилів цікаві локальні рецепти.

А ще «Бона» здивує чудернацькими смаками морозива власного виробництва – наприклад, зі смаком хліба чи пива і хамону. Тут пропонують джелато і сорбети, загалом кільканадцять видів.

Під час ремонтних робіт у підвалі ресторану знайшли історичний камінь з написом, який датується 1544 роком і присвячений двом королям Речі Посполитої – Сигізмунду і Сигізмунду Августу, чоловіку і сину королеви Бони Сфорци. Вона керувала Подільським воєводством з центром у Камʼянці. У ті роки йшло інтенсивне будівництво фортеці, і королева сюди приїжджала, розповідає власник ресторану.

А ще історії міста присвячені 18 номерів готелю Ratusha craft rooms, розташованого поруч з рестораном. Свого часу у Камʼянці було 18 ремісничих цехів, тож кожна кімната присвячена одному з них. У номері ковалів – ковані металеві крісла, у номері лозоплетіння – меблі з лози.

А з центрального готелю Optima Collection просто розкішні краєвиди з вікон.

Крафтове вино з родинною історією

Продовжити гастромандрівку можна за 10 км від Камʼянця-Подільського у селі Кульчіївці. Там сімʼя Олександра та Світлани Онищуків поруч зі своєю «Виноградною садибою» вирощує 200 сортів винограду – столових і винних. Їх всі можна скуштувати буквально з галузки. З 25 сортів родина виготовляє вино. Ними частують під час дегустації.

Вина Онищуків не раз відзначали преміями на конкурсах (фото садиби)

Онищуки розповідають щемливі родинні історії і показують 108-річну липу, яку на своє весілля посадили їхні прабатьки. Зараз під нею висадили лавандове поле і влаштували фотозону. А навпроти – якнайрізноманітніші види грон винограду: продовгасті конуси «Хелловіну», український сорт «Прима України», схожі на маленькі гарбузики, і популярний «Юпітер».

Виноград з садиби Онищуків (фото ZAXID.NET)

Перше вино робила ще 80 років тому бабуся пані Світлани. На обійсті досі росте ця лоза 1940-х років, вона тут найстаріша.

Загалом цей регіон має особливий мʼякий клімат. У Камʼянці-Подільському та околицях є сім виноробень.

Медові смаколики і водна прогулянка Бакотою

Частують на Камʼянеччині не лише вином, але й медом. Одне з обовʼязкових місць must see в цих околицях – легендарна Бакота. Як відомо, ця водяна заплава утворилася на Дністрі через будівництво ГЕС і зумисного затоплення сіл. Зараз сюди приїжджають помилуватися фантастичними краєвидами і поплавати на кораблику, а також відвідати давній скельний монастир.

Бакотська затока (фото ZAXID.NET)

Бакотський скельний монастир (фото ZAXID.NET)

А на схилах цієї краси український пасічник Микола Гакман започаткував сімейну пасіку «Медова Бакота» і зараз запрошує на апітерапію та дегустацію медів. Це все відбувається безпосередньо над водами Бакотської затоки.

На "Медовій Бакоті" частують медами, пилком, пергою, медівником та медівкою (фото пасіки)

Байдарки, чаплі і Смотрич

Повноцінно ознайомитись з флорою і фауною Поділля, насолодитися прохолодною водою та понизити градус у спекотну погоду, найкраще під час сплаву каньйоном річки Смотрич.

Сплав Смотричем (фото ZAXID.NET)

Ця водна мандрівка розпочинається безпосередньо у підніжжі фортеці Камʼянця-Подільського. Досвідчені інструктори Terra Podolica забезпечать спокійний заплив без надміру зусиль. По дорозі ви побачити качок, чапель, давні брили каміння з водоспадами на них. Така мандрівка є гарною рекреацією і заряджає силами на новий робочий тиждень.

Під час сплаву можна зустріти пернатих (фото ZAXID.NET)

Звісно, у Камʼянці є що подивитися і не на одні вихідні, тож вам захочеться ще і ще повертатися туди.